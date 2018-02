Record estreia nova atração com Ana Hickmann e Britto Jr Quem sintonizar a Record nesta segunda-feira e der de cara com Ana Hickmann e Britto Jr. na telinha pode até pensar que está rolando uma reprise dos primórdios do programa matinal "Hoje em Dia". Na verdade, é a estreia do "Programa da Tarde", que começa a ser exibido às 14h30 e ficará três horas ao vivo no ar.