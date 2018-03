Record estreia no sábado sitcom 'Louca Família'

Tom Cavalcanti segue no comando da trupe, mas não mais na pele da empregada Jarilene. Agora, ele vive o preguiçoso Tola, ao lado de Angelina Muniz, André Mattos, Ticiane Pinheiro, Karina Bacchi, Maíra Charken, Dado Dolabella, Antônio Pinheiro e David Cardoso Jr.. Apesar de os personagens serem bem parecidos com os dos outros humorísticos ?familiares? que estão hoje no ar, Tom Cavalcanti garante que o seu projeto terá uma proposta diferente dos concorrentes - e ainda lançará novos nomes. "Já lancei tantos talentos do humor que estão hoje na Globo... Agora, não vai ser diferente. E outra: esse programa é o humor pelo humor", explicou.

Uma das apostas de Tom é a atriz Maíra Charken, integrante do grupo Deznecessários. "Eu a vi uma vez na Hebe e depois fui assisti-la no YouTube. No dia seguinte, a chamei para compor a trupe", conta o humorista. "Fiquei em êxtase. Tinha até vergonha de falar perto do Tom, mas depois me entreguei à Gigi e mergulhei nas maluquices dela", diz Maíra.

Outra aposta do ator é o ?bad boy? Dado Dolabella, mais conhecido por seus escândalos do que por seus trabalhos. "Agora que ele vai ser pai (a namorada de Dado, Viviane Sarahyba, está grávida), quem sabe, cria mais juízo. Ele e a barriga da Tice (Ticiane Pinheiro), aliás, estão crescendo muito por aqui", brincou Tom. "Agora falando sério, o Dado nunca me deu problema. Ele chega aqui pontualmente, sempre tem o texto decorado e ainda leva jeito para o humor. Isso basta", elogiou o ?mestre?.

Também grávida, Ticiane, que vive uma ?loira burra? no humorístico, trabalhará até o final de julho no programa. "Eu vou parir aqui e depois, em agosto, já estou de volta. Deixo meu bebê no camarim. Parar é que eu não vou." Karina Bacchi, que encarou outras vezes o desafio do humor na TV e viverá uma bipolar na sitcom. Com a estreia de Louca Família - que irá ao ar todos os sábados, logo depois da novela Poder Paralelo -, o Show do Tom retorna aos domingos. As informações são do Jornal da Tarde.