Record estréia no dia 28 o reality show "Troca de Família" A Record vai emendar um reality show em outro. A emissora estréia no dia 28, às 22h30, o "Troca de Família", versão nacional do americano "Troca de Esposas" (Trading Spouses) da Fox. O programa entra no ar no lugar de "O Aprendiz 3", que termina no dia 26. Na atração, duas esposas trocam de casa, marido e filhos e devem se adaptar à rotina de outra família, participando de atividades domésticas, lazer e do dia-a-dia dessa nova trupe. Depois de uma semana, as mães voltam para a sua família original. O objetivo do programa é mostrar o que acontece durante a curiosa experiência. Cada troca é exibida em dois episódios, de aproximadamente 45 minutos cada um. Na primeira temporada do reality show serão 9 trocas divididas em 18 episódios. A graça do programa é realizar trocas entre famílias totalmente diferentes. As gravações foram realizadas em cidades como São Paulo, Águas de Lindóia, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro. A única dúvida da Record é quanto aos dias de exibição: domingos e quintas-feiras, ou às terças e quintas.