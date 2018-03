Record estreia game show 'O Preço Certo' no dia 16 Geraldo deve perder terreno na Record. O programa mais testado da TV - foram mais de 10 pilotos gravados - o game show "O Preço Certo", estreia no dia 16 na Record, com boas chances de tomar espaço do programa "Geraldo Brasil", atualmente com duas horas no ar.