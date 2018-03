Record estica a novela Bicho do Mato Virou mania na Record esticar novelas. Depois de "Prova de Amor", que parecia não ter fim, "Bicho do Mato" deve ganhar um estica-e-puxa. A trama das 8 da Record pode passar a marca dos 200 capítulos. Tudo porque a rede precisa de tempo para produzir a sucessora no horário, folhetim que marca a estréia da autora Ana Maria Moretzsohn (ex-Globo e ex-Band) no canal. Com o título provisório de "A Estranha", o folhetim será dirigido por Ivan Zettel e deve começar a ser gravado em janeiro. A história é atual, se passa no Rio de Janeiro, em condomínios da Barra da Tijuca, e tem estréia prevista para março de 2007. Por isso, Bicho do Mato deve ser esticada até lá. Entre os atores cotados para o elenco estão Lucélia Santos, Paloma Duarte, Mônica Carvalho, Maytê Piragibe e Leonardo Brício, todos atualmente no ar em Cidadão Brasileiro. "A Estranha" vem para tumultuar mais o RecNov, complexo de estúdios da Record no Rio, que já sofre com o overbooking de produções. Além de Bicho do Mato, o local abrigará nos próximos meses as gravações de Alta Estação e Vidas Opostas, futuras novelas do canal.