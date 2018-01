Record espicha novela bíblica até novembro

30 jogos antológicos compõem a 'Liga Retrô', faixa diária que estreia hoje, às 15h, no canal EI MAXX, da Esporte Interativo, com partidas históricas da celebrada Liga dos Campeões

"Os banqueiros são todos uns bandidos" Pablo Escobar/Wagner Moura

EM 'NARCOS', SÉRIE DA NETFLIX, QUANDO A MÃE LHE PERGUNTA SE NÃO SERIA MELHOR GUARDAR SEU DINHEIRO NO BANCO

Alunos de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU), Escola da Cidade e Mackenzie foram convidados pela nova rodada do Verdejando, projeto da Globo, a propor soluções para áreas da cidade em condições de escassez de espaços verdes.

As regiões escolhidas pelas universidades são Campo Limpo, a ligação do Parque Linear Tiquatira com o Parque Ecológico e o entorno do Mercado Municipal. Os projetos deverão responder a questões como infraestrutura urbana, habitação e participação social. O resultado será acompanhado pelo Bom Dia São Paulo e SPTV a partir de quinta, dia 10.

A Bandsports adquiriu os direitos de exibição da série B do Campeonato Italiano de Futebol.

Camila Queiroz, a Angel de Verdades Secretas, já cravou seu lugar ao sol dos comerciais. A moça compõe com Marina Ruy Barbosa e Tainá Duarte o time de embaixadoras da Pantene, marca defendida pela cabeleira de Gisele Bündchen, em campanha da Grey.

'Vingadores: A Era de Ultron' chega nesta terça, dia 8, ao Telecine On.Demand, para locação.

Foi-se o tempo em que novela de época dispensava maquiagem de cores mais fortes. O batom de Paola Oliveira em Além do Tempo está entre os itens mais procurados pelo público feminino em agosto na Central de Atendimento ao Telespectador da Globo.

O amistoso da seleção brasileira, amanhã, será menu só para a Globo. Na Band, prevalece o clima de semifinal com o Masterchef.

Santo Forte, primeira série brasileira de ficção feita para o canal AXN, com Vinícius de Oliveira, está bem próxima de ter sua 2.ª temporada aprovada. O canal só tem um primeiro retorno do público para tanto, e as impressões iniciais são as melhores possíveis. A produção é da Moonshot Pictures.