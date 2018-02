Record enxuga cast de atores e roteiristas

Titanic da periferia. Paulo Vilhena dirige Klébber Toledo e Monique Afradique nos papéis de Jack e Rose (Titanic), para a websérie Ato Falho, do GShow. Na paródia, o casal, da periferia paulistana, faz selfie pendurado numa van, no Rio, e é parado pela polícia (Maria Eduarda de Carvalho). Paulo Vilhena dirige Klébber Toledo e Monique Afradique nos papéis de Jack e Rose (Titanic), para a websérie Ato Falho, do GShow. Na paródia, o casal, da periferia paulistana, faz selfie pendurado numa van, no Rio, e é parado pela polícia (Maria Eduarda de Carvalho).

Torre de Babel, onde as duas formavam par conjugal.

A explosão do shopping em Alto Astral, próxima novela das 7 da Globo, será citada como previsão de um vidente. Estreia em novembro.

Novela que concorreu com Lado a Lado e Avenida Brasil na final do Emmy International, a angolana Windeck chegará aqui em novembro pela TV Brasil. A trama foi ao ar no país africano pela TPA, canal público, em 2012, e pela lusa RTP em 2013.

Malévola, com Angelina Jolie e Capitão América 2 - O Soldado Invernal, chegam ao NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET, no dia 1º de outubro.

Já X-Men, que está disponível em caráter de Premium Video On Demand, estará mais barato a partir do dia 8, então na plataforma de vídeo por demanda básica.

O Grande Hotel Budapeste chega ao menu pago do vídeo sob demanda, em 15 de outubro.

Anunciada com alarde durante a festa dos 20 anos da FOX no Brasil, no ano passado, série 7 Minutos, idealizada por Alexandre Frota, com produção da O2 Filmes, nem chegou ao papel.

7 Minutos não é o único projeto em compasso de espera na FOX. Até o pessoal do Porta dos Fundos aguarda parecer sobre suas previsões no canal.

A drag queen Deena Love concentrou o pico dos comentários sobre The Voice Brasil, na última quinta-feira, com 8.229 tweets por minuto. Entre 22h30 e 0h15, o programa motivou mais de 370 mil posts na rede de microblogs.