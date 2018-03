Record enterra milhões para manter A Fazenda

O Estado apurou que, dos 200 profissionais envolvidos em A Fazenda, pelo menos metade segue contratada pelo canal, mas sem trabalhar. A sede do reality, a fazenda de 150 mil metros quadrados Toca dos Leões, em Itu, interior de São Paulo, também continua arrendada, por cerca de R$ 100 mil mensais - pela emissora. A rede, que chegou a fazer uma proposta de compra, voltou atrás, por questão de estratégia. A Record teme que, ao comprar a sede do programa, a dona do formato, a Sony, inflacione o valor do produto, com base na certeza de que a rede tem intenção de manter o reality por muito tempo em sua programação.

Avaliados em cerca de R$ 25 milhões, os equipamentos para a realização programa, incluindo câmeras, geradores, refletores e até antenas de transmissão, seguem na fazenda em Itu. Para tanto, a Record tem de manter no local profissionais de manutenção e seguranças, que se revezam. O local continua protegido de curiosos e moradores locais. Os animais da fazenda, assim como o caseiro da Toca dos Leões, também seguem por lá, mantidos pela emissora.

Para abater esse custo, a rede chegou a negociar com a Televisa o aluguel do local e da estrutura do programa - na entressafra das edições de da A Fazenda - para a realização de uma versão mexicana do reality, mas não deu certo.

Homem de Preto. É assim, de CQC, que João Gordo aparecerá em Legendários, da Record

8 pontos foi a média da F-Indy, domingo, na Band. O evento alcançou o segundo lugar em ibope no horário

16 pontos de audiência foi a média da estreia da temporada 2010 da Fórmula 1, anteontem, na Globo

"Ela põe a Madonna no chinelo"

Elogio da coreógrafa Débora Colker a Joelma, vocalista da banda Calipso, durante Domingo do Faustão de anteontem

A Grande Família ficará menor. Andrea Beltrão vai mesmo deixar a série para entrar em um novo projeto na Globo. Na trama, Marilda vai encontrar um maridão rico e sumir da vida de Nenê (Marieta Severo).

Corre nos bastidores da Rede TV! que O Impostor, do Pânico, não invadiu a cerimônia do Oscar, como mostraram no programa de domingo. A emissora estaria realmente credenciada para o evento, lebre levantada pelo site Kibe Loco, da Globo.com. Alan Rapp, diretor do Pânico, nega a existência de credenciais.

Demitir já foi mais fácil, né Justus? Em The Rebel Billionarie, formato original do reality que Roberto Justus terá no SBT, o bilionário e apresentador inglês Richard Branson gosta de mostrar que topa qualquer aventura (bungee jump, paraquedismo, crocodilos) antes de colocar os participantes nessas roubadas.

Sérgio Mallandro brigando com Mara Maravilha e Simony em um júri. Gugu ressuscitou na Record - muito bem por sinal - a velha fórmula do Show de Calouros, de Silvio Santos. À vontade, o apresentador mostrou que bom professor ele teve, e que esse pode ser o caminho para reduzir o assistencialismo da atração.

Alma Gêmea acabou, bem, por sinal, com final na casa dos 30 pontos de ibope no Vale a Pena Ver de Novo. Mas os hits chicletes de Fábio Jr. não ficarão fora das novelas da Globo. Uma das personagens de Escrito nas Estrelas, próxima trama das 6, passará o dia cantarolando sucessos do cantor. Fábio, que aprovou a fã ficcional e topou até dar uma passadinha na novela.

Produção bonita, recursos gráfico de primeira, mas falta cuidado nos diálogos de A História de Ester, da Record. Metade dos personagens fala como na Pérsia a. C. - quer dizer, como os roteiristas acham que se falava naquela época - a outra metade, como a turma de Malhação, da Globo.