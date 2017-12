Record ensaia mais cortes de produção

Virou filme a série Como Aproveitar o Fim do Mundo: visto em oito episódios na Globo, no fim do ano passado, o enredo de Alexandre Machado e Fernanda Young ganhou formato de longa-metragem para ser lançado em DVD, agora, pela Globo Marcas.

A ideia de lançar Como Aproveitar o Fim do Mundo em formato de longa partiu do diretor da série, José Alvarenga Jr., que sempre viu o produto como "uma pequena obra que namorava o formato de um filme", na linha das "comédias românticas".

O Cartoon não tem Copa das Confederações, mas prepara a Copa Toon para o dia 30 e faz do futebol um tema presente na programação do mês. Para anunciar as animações Futebol de Rua, Futebol Animal e a estreia de Campeões do Sendokai (2ª a sábado, 15h), o canal escalou o zagueiro Thiago Silva, hoje atleta do Paris Saint-Germain.

Satisfeito com o eco do Conexão Repórter, em termos de audiência e repercussão nas esferas do poder público, o SBT já começa a tratar da renovação de contrato de Roberto Cabrini. O acordo vence dentro de três meses.

Repórter Brasil, telejornal carro-chefe da TV Brasil, será repaginado a partir de hoje, com novo cenário e formato. No ar às 12h e às 21h.

A Fundação Padre Anchieta lança nesta quarta-feira uma nova versão do LUM, sua plataforma de projetos na internet (www.lumlab.com.br). A nova configuração permitirá que pessoas jurídicas também proponham seus projetos, o que até aqui só funcionava para pessoas físicas.

A nova configuração da página de projetos da TV Cultura também amplia o espaço para notícias, concursos, informações sobre editais e premiações. Até agora, a plataforma expõe mais de 750 obras de variados formatos.

Thiago Lacerda e Vanessa Lóes discutem a relação, no melhor sentido, para o Trip TV, programa da revista Trip para a Mix TV. Inspirada pelo Dia dos Namorados, a edição vai ao ar no sábado, às 23h, e conta ainda com Gustavo Marcolini e Dora Vergueiro.