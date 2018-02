Record enfrenta protestos contra trilha de personagem gay Quando resolveu colocar personagens homossexuais na novela Caminhos do Coração, a Record já imaginava que enfrentaria polêmica. Pois aí está ela: vários sites e blogs na internet ligados a grupo de gays e simpatizantes estão protestando contra a música escolhida na trama como tema do personagem gay Danilo (Cláudio Heinrich). A trilha em questão é Robocop Gay, sucesso dos Mamonas Assassinas. O protestos seriam pelo tom caricato da música, que, segundo alguns, soa como ofensa sendo tema de um personagem de novela. As reclamações já chegaram à Record, mas o autor Tiago Santiago garante que são casos isolados. "Eu participei da escolha da música. Ela é engraçada, divertida, como tudo o que os Mamonas faziam, mas não é homofóbica nem preconceituosa", defende Santiago. "A princípio, a música não deve mudar. Acho difícil alguém nos convencer de que ela é politicamente incorreta. É uma brincadeira. Sua presença na trilha homenageia o humor dos Mamonas." Tiago ainda espera que a novela alcance audiência entre 15 e 20 pontos. Caminhos do Coração registra atualmente 11 pontos de média. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo