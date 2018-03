Record enfrenta fogo amigo

DRAMATURGIA. Karina Dohme e Zeu Brito gravando cena de Anjos do Sexo, nova sitcom da Band, em uma farmácia em Jacarepaguá, no Rio. Com texto de Domingos Oliveira, a série tem estreia prevista para abril.

900 mil dólares custará um anúncio de 30 segundos no episódio final de Lost, diz um estudo do site AdAge

"Muito, muito gordo ele não está não..." Milene Domingues, ex-mulher de Ronaldo, respondendo a pergunta de Silvio Luiz na RedeTV! sobre o peso do craque

Ao que tudo indica, Aguinaldo Silva levou um puxão de orelha da Globo após criticar o BBB 10 e a direção do programa no Twitter.

O autor, que chegou a chamar Boninho e cia. de "machões", e a acusar o programa de ser "encenado", mudou seu discurso na rede social ontem. Silva twittou que a escolha dos concorrentes "é primorosa" e que no Brasil o programa está cada vez mais vivo por causa da capacidade de inovação de seus produtores. A Globo, por sua vez, nega que tenha dado um pito no dramaturgo.

O BBB 10 no pay-per-view não acabou ontem. O canal exibirá até o dia 11 de abril uma espécie de melhores momentos do reality show da Globo.Em dia de fila merchandising, a Globo exibiu timidamente no BBB de segunda-feira a explicação sobre as formas de contágio da aids. A rede atendeu a uma determinação da Justiça, por conta de declarações do participante Dourado exibidas no programa, garantindo que homem "hétero não pega aids".

Coincidência ou não, a Record começou a exibir uma campanha com uma mulher (dona de casa e hétero) explicando como se contrai o HIV.

Ricardo Mantoanelli, diretor do Qual É o Seu Talento?, no SBT, dirigirá o programa piloto do República da Madrugada, uma espécie de CQC, que briga por uma vaga na emissora.

Notícia do portal da Band: "ONG Viva Cazuza ainda espera por doação da Record." A reportagem se refere a doação de R$ 30 mil, feita no ar há um ano pelo ator Théo Becker.

Na época, o ex-participante de A Fazenda topou atravessar a famosa passarela nas alturas do Hoje em Dia por um prêmio em dinheiro e doou R$ 30 mil para a Viva Cazuza. Segundo a Band apurou, a responsável pela doação, a Record, ainda não teria disponibilizado o dinheiro.