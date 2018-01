Record e Band crescem com novas novelas A julgar pelo primeiro dia de Os Dez Mandamentos, nova novela da Record, o cenário do Ibope aponta crescimento para a TV de Edir Macedo e também para o folhetim da Band - a turca Mil e Uma Noites atingiu na segunda-feira seu maior ibope até aqui: teve 3,2 pontos de média em horário que antes marcava 1 ponto. A Record subiu de 8,1 (placar da segunda-feira anterior) para 12,1 pontos com a estreia da novela, que agora ocupa a vaga onde antes estava o Jornal da Record. Deslocado para 22h30, o JR ganhou mais 2 pontos e foi a 10, ampliando ainda sua plateia AB de 33% para 45%. Os dados são do Ibope na Grande São Paulo.