Record e Band apostam em High School Musical

High School Musical, filme que virou espetáculo musical e a maior febre entre os adolescentes nos últimos tempos, ganhou apostas na TV. A Record exibe no domingo, às 13 horas, o show da trupe gravado no estádio do Morumbi, em maio. Produzido pela Disney, o espetáculo levou mais de 40 mil pessoas ao estádio. A Record já vendeu duas das três cotas de patrocínio nacional da exibição, e as três cotas locais. Já a Band preferiu produzir sua própria versão da novela musical. Batizada de Dance, Dance, Dance, o folhetim terá protagonistas na faixa de 20 anos, que viverão o dia-a-dia em uma escola de artes cênicas. A trama terá autores de peso, como a colombiana Juana Uribe, autora do sucesso Betty, a Feia. Dance, Dance, Dance, que estréia ainda este ano, deve começar a ser gravada em agosto e já tem protagonista: Juliana Baroni. Comenta-se nos bastidores que a atriz ganhará um salário de R$ 50 mil mensais para atuar na produção. A Band logo deve abrir testes para escolher parte do elenco que, além de atuar, terá de saber cantar e dançar.