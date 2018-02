Record duelou com Globo por Tropa de Elite 2 A Record Entretenimento, braço da Rede Record, negociou o quanto pôde os créditos que hoje cabem à Globo Filmes na coprodução de Tropa de Elite 2, mas perdeu. A presença da Globo Filmes no longa da vez, claro, garante à TV Globo a primazia de sua exibição na TV aberta, feito abocanhado pela Record no caso do Tropa original. Visto em novembro passado, o primeiro filme do Capitão Nascimento bateu o plim-plim por 18 a 17 pontos no Ibope e ainda tem seus direitos de exibição pertencentes à Record. Desta vez, a disputa começou na fase de coprodução e a oferta da Globo Filmes foi melhor - embora o diretor José Padilha assegure que a escolha não se deu por cifras.