Record demora a alcançar 'ibope olímpico'

Capoeira na linha de frente

Marcello Melo Jr., que foi Benê na última novela de Manoel Carlos, surge repaginado em Lado a Lado, próxima novela das seis, de João Ximenes Braga e Claudia Lage. Capoeirista, ele será Caniço, amigo de Zé Maria (Lázaro Ramos), mas logo os dois passarão para lados opostos. O ator gravou suas primeiras cenas em São Luís, no Maranhão. O folhetim tem estreia prevista para setembro.

2 milhões de assinantes é marca seguramente superada no número de assinantes de TV paga em HD no País. A associação do setor, ABTA, não informa o saldo oficial.

'Não posaria nua jamais’Da modelo Stephannie Oliveira, filha do ex-jogador Bebeto, que protagonizou ensaio sensual na revista Vip, a Amaury Jr.: no ar hoje, pela RedeTV!

Os Vingadores mal deixou as telas de cinema e já tem posto assegurado na programação do Telecine.

E Aí, Comeu?, que acaba de anunciar sua chegada à marca de 2 milhões de assinantes, também já tem vaga certa na programação do Telecine.

Onze meses, segundo Telecine e HBO, tem sido o prazo médio de intervalo entre o cartaz no cinema e a chegada do filme à TV. Mas, O Palhaço, já anunciado pelo Telecine para agosto, chegará à TV sete meses depois de ter saído do cinema.

Eliana e cia. comemoram o alcance do programa da loira no SBT ao posto de liderança em audiência anteontem. Vá lá, o primeiro lugar valeu só por 15 minutos, mas desbancar Globo e SBT numa tarde de domingo, em São Paulo, não é fácil. Das 15h45 às 16h, o programa somou 10 pontos, ante 9 da segunda colocada e 7 da terceira.

A BBC Brasil informa que usuários de iPhone e iPod touch passam a ter acesso, de qualquer lugar, às últimas notícias da BBC em português: já está valendo na App Store o novo aplicativo da emissora.

Crianças e adolescentes infratores fazem o foco do Câmera JH em agosto - todo mês, o jornal Hoje elege um tema para abordar ao longo de todas as suas edições.

Nunca foi tão difícil, para as revistas de programação das operadoras de TV paga, obter a programação dos canais para o mês seguinte. Turner e da Globo Sat só terão suas grades de setembro definidas dentro de duas semanas.

O atraso na definição da programação de setembro é efeito das dúvidas jurídicas do setor em relação à nova lei da TV paga, que passa a valer em setembro. Hoje, na abertura da feira do setor, o presidente da Ancine, Manoel Rangel, esclarece mais um pacote de impasses.