Record custa a alcançar 'ibope olímpico' A Record festejou a vitória sobre a Globo na manhã de domingo no Ibope da Grande São Paulo. Foi a primeira liderança efetiva da emissora nessa temporada de Olimpíada exclusivamente transmitida por ela na TV aberta. Convém lembrar, no entanto, que a liderança da TV de Edir Macedo nas manhãs de sábado e domingo não é feito isolado da Olimpíada - já ocorreu em outras ocasiões. Na soma total de eventos já transmitidos de Londres, a audiência da Record tem sido inferior ao esperado, em parte pela baixa que a emissora vem enfrentando em São Paulo e Rio desde abril. O ibope tem oscilado entre 8 e 12 pontos, pelo menos metade do que a Globo conseguia nos Jogos de Pequim.