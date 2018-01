Record cria sua versão de São Silvestre

Maria Fernanda Cândido, Selma Egrei e Zé Carlos Machado farão leituras de trechos do livro Sessão de Terapia, baseado na série da Moonshot para o GNT, durante a noite de lançamento do título, dia 24, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Encontro de Dilmas: Gustavo Mendes põe sua Dilma na tela da Globo amanhã, no Zorra Total, como fazia no Casseta & Planeta, mas para contracenar com Fabiana Karla, que fazia a Dilmaquinista e lá estará no papel de doméstica.

Aliás, a duplicidade de Fabiana Karla em dois programas sucessivos, na tela da mesma emissora, é algo que executivo nenhum de TV, em seu bom juízo, recomendaria. Nos tempos do Boni, isso seria impensável.

Dias Gomes está no ar: fruto de seminário realizado em São Paulo durante a exibição de Saramandaia, o caderno Realismo Mágico no Século 21, do Globo Universidade, estará disponível para download gratuito a partir de terça, com fotos, artigos e depoimentos de Ferreira Gullar, Ricardo Linhares, José Wilker e Lima Duarte.

Herdeiro da web, o Fritada estreia hoje no Multishow, às 22h30, tendo Vampeta como convidado do primeiro episódio na TV.

Se beijo na boca é cena vetada na novela infantil do canal Gloob, o mesmo não se aplica à trama infanto-juvenil do SBT. O primeiro beijo entre a protagonista Mili (Giovanna Grigio) e Duda (Filipe Bragança) está gravado e vai ao ar no dia 1º pelo SBT. Mas é só um selinho. Ufa!

A Dentsu, gigante do mundinho da publicidade, desistiu da compra da Fischer&Friends, mas ficou com seu CCO: Mario D'Andrea, que também era um dos sócios da F&F, agora responde como Vice-presidente de Criação do escritório brasileiro da japonesa Dentsu.