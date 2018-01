Record cresce 70% nas tardes de domingo

Os vizinhos protestaram contra barulho e bagunça e a casa onde a MTV Brasil começou a gravar o reality show You Are The One Brasil, no Joá, Rio, já foi abandonada por elenco e produção. Enquanto procura por outro imóvel como cenário, o staff permanece hospedado em um hotel.

B.O. 2 A MTV Brasil não tentará disfarçar, na edição final, a troca involuntária de cenário do You Are The One Brasil. Isso dá ao programa um fator inédito em matéria de reality show de confinamento: será a primeira vez que uma atração do gênero mudará de endereço no meio do jogo.

Adriane Galisteu e Alexandre Iódice terão um programa de gastronomia no Discovery Home & Health em 2015. O comando do fogão, no caso, caberá ao estilista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alexandre Nero, o comendador em pessoa, vai cantar com Roberto Carlos no Especial de fim de ano da Globo, que será gravado hoje à noite, no Citibank Hall, no Rio. Vai ao ar no dia 23.

Ainda sobre o show do Rei, a coletânea de imagens que mostrará sua trajetória mundo afora será vista por meio de um telão de LED de alta definição de 160 m², coisa pouco usada no Brasil. O feito é obra da cenógrafa May Martins e sua equipe, que montaram um palco de 500 m² para a ocasião.

Sucesso na Argentina,Flor do Caribe, de Walther Negrão, será cartão de visitas do catálogo internacional da Globo na ATF (Asia TV Forum & Market), feira que ocorre esta semana em Singapura.

Flor do Caribe acaba de ser licenciada para o canal Barrandov TV, que cobre toda a República Checa e pela primeira vez adquire um título da Globo. A estreia está prevista para janeiro e confirma o encanto do Leste Europeu pelas novelas brasileiras. Hungria e Armênia também compraram a produção.

Na alegria e na tristeza. Luana Piovani e Paulo Tiefenthaler fazem par no filme A Noite da Virada, longa dirigido por Fábio Mendonça pela O2 Filmes, que estreia dia 18. No enredo, ela decide trocar o casamento com um marido certinho pela aventura de viver com um músico - sem fama.