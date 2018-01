Record coproduz sete títulos fora de casa e recorre a elenco rotativo

'Família Trapo'. Outras seis produções independentes estão a caminho para o fim de ano - quem se sair bem no Ibope pode até ganhar vaga fixa em 2014. Uma dessas é uma sitcom na linha da Família Trapo, DNA do gênero no Brasil, nascida na Record dos anos 60. Com texto de Letícia Dornelles e Bosco Brasil, tem produção da Panorâmica e direção de Ignácio Coqueiro.

Em homenagem ao ano da Alemanha no Brasil, Marcílio Moraes adapta um conto de Thomas Mann, O Amor e A Morte, com produção da Indiana, de Marco Altberg. Tem ainda Natal de Arrepiar, de Bosco Brasil, também produzido pela Academia de Filmes. Em tom de comédia, Rosana Hermann e Antonio Guerreiro assinam Pa-Pé-Pi-Pó-Pu. Outro especial é Coisas de Casal, também de Letícia Dornelles, com direção de Edgard Miranda, produzido pela Casablanca. E tem ainda Casamento Blindado, com direção de Del Rangel, também independente.