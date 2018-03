Record compra todas as versões e temporadas de "CSI" A Record acaba de fechar um pacote milionário em que adquiriu todas as versões e temporadas da série de investigação "CSI". A rede, que exibe "CSI: Crime Scene Investigation" desde o ano passado, resolveu incrementar seu pacote de séries comprando todos os produtos da marca da Alliance Atlantis, dona do formato. No pacote estão, além de todas as temporadas de "CSI", as temporadas completas de "CSI: Miami" e "CSI: NY". A Record exibe atualmente "CSI" às sextas-feiras, às 22h15, alcançando o segundo lugar no horário em audiência. A série registra média de nove pontos. Essa boa média impulsionou a emissora a investir no gênero, apostando também em produções como "Monk" e "Lei & Ordem", atualmente no ar, e Dawson´s Creek, que estreou na quarta-feira. A série adolescente, por sinal, é uma espécie de aquecimento do horário para a estréia da novelinha juvenil "Alta Estação", em outubro. A emissora também detém os direitos de House, mas ainda não tem previsão de estréia para a série. Já as novas temporadas de "CSI" devem se encaixar na programação da Record logo após as eleições.