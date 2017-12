Record compra canal de Porto Alegre para ganhar ibope

A alta cúpula da Record embarcou esta semana para Porto Alegre. Na bagagem, confetes e mimos para fisgar os anunciantes locais, uma vez que a emissora prepara para julho o lançamento de sua nova base no Sul. Após anos mantendo uma parceria com a Rede Pampa para retransmissão do seu sinal na região, a Record resolveu rescindir o contrato e comprar sua própria emissora por lá, a TV Guaíba. A iniciativa é parte da estratégia da emissora de se fortalecer no Painel Nacional de TV (PNT), amostra nacional de ibope que engloba os principais Estados do País. É justamente em Porto Alegre, que possui grande potencial comercial e de audiência, que a Record precisa se fortalecer, uma vez que lá sua programação ainda perde com freqüência para o SBT e a Globo. Para conquistar o segundo lugar em audiência na região, a Record investirá pesado em programação local e na construção de um Newsroom (que integra o trabalho das redações com cenários dos jornalísticos). É o mesmo caminho seguido pela rede com a TV Itapoan, na Bahia, que teve seu Newsroom inaugurado esta semana.