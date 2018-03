Record busca substituto para comandar 'O Aprendiz'

A emissora afirma que para ser apresentador do programa não é necessário ser um publicitário, mas precisa se dar bem com as câmeras e ter um trabalho a oferecer ao participante - Justus oferecia aos candidatos emprego, por um ano, na Newcomm Comunicação Integrada. Além de perder o apresentador de "O Aprendiz", o canal terá agora de repensar sobre um projeto que elaborava para o segundo semestre, especialmente para Justus - um game show, no formato do "Show do Milhão". De acordo com a assessoria, apesar de Justus ter anunciado que participaria deste programa durante a final de "O Aprendiz Universitário 6", ele pode ser substituído ou até voltar para a gaveta.

Já o SBT faz planos para o empresário: por enquanto, a emissora pretende encaixar o apresentador no reality "Show do Milhão", no lugar de Silvio Santos. No entanto, de acordo com a assessoria do canal, não existe confirmação sobre a troca de posições entre Silvio e Justus, mas é provável que Silvio comande o programa por um tempo e, em seguida, Justus o substitua - o reality estreia no dia 8 de julho, às 22h30, após a novela "Vende-se um Véu de Noiva". As informações são do Jornal da Tarde.