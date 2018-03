Record atende nicho que Globo abandonou A Record nunca foi tão feliz na descoberta de um nicho abandonado pela Globo. Enquanto a líder desistiu das minisséries que ocupavam a faixa pós-Big Brother no primeiro trimestre do ano, a vice-líder encontrou aí uma demanda de público disposta a acompanhar enredos de cunho histórico - ainda que o foco seja sempre bíblico, vá lá. O Rei Davi fechou seu saldo em 12,6 pontos no Ibope da Grande São Paulo, ante 12, 2 de Sansão e Dalila e 10,8 de História de Ester. No Ibope nacional, Davi fechou com 12. É um crescimento que justifica, já a essa altura, a pré-produção do próximo título: José: De Escravo a Governador, com texto da mesma Vivian de Oliveira que assinou Davi e Ester.