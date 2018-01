Record aprova 2ª temporada de 'Plano Alto'

é série que o Canal Brasil põe no ar dia 24 e vai ao ar todas as sextas, às 18h45. Como denuncia o título, a ideia é seguir os passos do divertido ator Paulo Cesar Pereio em suas investidas na rede - da criação de vídeos e musicais ou memes para postar na web.

Na estreia de seu programa no Canal Brasil, Pereio aparece em busca de um novo emprego, após um ano sabático. "Não consigo entender tanta tecnologia", diz. "Acho que sofro de cretinismo tecnológico." Cada episódio terá 12 minutos na TV e mais três de extensão no site do canal.

Festival de cinema na firma não é agenda para qualquer empresa: o Festival de Cinema do Projac vai até sexta e exibe para seus funcionários diversos títulos inéditos que se destacaram no recente Festival do Rio. A iniciativa é do Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo e da Globo Filmes.

Telona. O Festival de Cinema do Projac inclui o documentário Cássia, sobre Cássia Eller, Infância, Na Quebrada, A Despedida e O Outro Lado do Paraíso, com Du Moscovis, Flavio Bauraqui e Mariana Nunes.

Olha o réveillon aí, gente. A Globo começa a vender nos próximos dias ingressos para a gravação do Show da Virada, que ocupa a tela da emissora na chegada de 2015. Será dias 25 e 26 de novembro, no Citibank Hall, em São Paulo,

Repertório. O Show da Virada da vez contará com Arnaldo Antunes, Ivete Sangalo, banda Malta, Michel Telo e Zezé Di Camargo & Luciano, sob direção de Luiz Gleiser.

A Turner já colocou à disposição do mercado publicitário seis cotas de patrocínio master e formatos diferenciados para as 11 premiações a serem exibidas pelos canais TNT, Warner e tbs em 2015. O pacote inclui Oscar, Grammy, Globo de Ouro e Emmy Awards ao vivo.

Gladiador. A pequena Isabelle Nalu põe pela primeira vez os olhos no Coliseu, em Roma, sob o testemunho das câmeras da série Nalu Pelo Mundo, do Multishow. A família também passa por Suíça, França e África do Sul na nova temporada, que estreia dia 6, às 22h.