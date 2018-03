Record aposta no futebol para salvar audiência A Record está apostando no futebol internacional para salvar a audiência de sua programação vespertina. A emissora, que viu o ibope de suas tardes despencar de seis meses para cá, estréia nesta quarta-feira a transmissão da Liga dos Campeões da Europa, um dos mais importantes campeonatos de futebol internacional. A partida de estréia será entre Lion e Real Madri, às 16h. Para tanto, a Record terá de fazer uma limpa nas séries enlatadas que exibe no horário, entre elas: Hércules e Xena a Princesa Guerreira. As séries vêm registrando audiência média na casa dos 3 pontos, praticamente metade do que a rede alcançava no horário com seus antigos programas. Com isso, a programação vespertina do SBT se consolidou, aumentando a distância em ibope entre as duas redes que, em contrapartida, vem caindo no horário nobre. Atrações como Charme e Casos de Família, do SBT, chegam a registrar 8 pontos de ibope no horário de embate com a Record. Além dos jogos da Liga dos Campeões, a Record deve promover uma grande mudança em sua grade vespertina em outubro.