Record aposta alto na nova novela 'Caminhos do Coração' A realidade dos morros cariocas será substituída pela perseguição a mutantes a partir de amanhã, na tela da Record. A novela Caminhos do Coração entra em cena com um enredo ousado - a mutação genética. Não faltarão ares de superprodução hollywoodiana, efeitos especiais e a responsabilidade de superar a popularidade da bem-sucedida Vidas Opostas, às 22h. A missão não é fácil, mesmo para as super crianças, já que a trama de Vidas que se desenrola no morro do Torto registra média de 16 pontos de audiência e tem pico de 26 pontos na trajetória. Por conta disso, investimentos não faltam para que o misto de ficção científica e enredo policial ?bombe? no ibope. Com orçamento de R$ 40 milhões, teve os primeiros capítulos gravados em Miami, recurso comum à Globo, mas novidade na casa, e a participação do ator americano Lance Henriksen (do filme Alien - o Resgate e da série Millenium). E para dar vida aos mutantes mirins e ao realismo fantástico do autor Tiago Santiago, haverá uma série de recursos técnicos com custo estimado de R$ 200 mil cada. ?Se os efeitos ficarem ruins, a gente manda fazer nos Estados Unidos?, brada o novelista da segunda versão de A Escrava Isaura (2004) e de Prova de Amor (2005), que conta ter buscado inspiração nas histórias em quadrinhos para a obra. ?Muito se falou em (série) Heroes e (filme) X-Men, mas pensei nos super heróis que fizeram parte da minha infância.? Caminhos do Coração, apesar da temática inovadora, não abriu mão de ingredientes indispensáveis para a receita da boa e velha teledramaturgia não desandar: terá história de amor, comédia romântica, ação, mistério, polêmica e alguns temperos básicos. A trama se passa em São Paulo e tem a artista de circo Maria (Bianca Rinaldi) como a mocinha. Ela vê a alegre rotina no circo Don Pepe ser substituída pelo cotidiano atrás das grades ao ser acusada de um crime que não cometeu, o assassinato de Sócrates (Walmor Chagas). Mas quem matou Sócrates? A identidade do mandante é um dos segredos do roteiro. A polêmica fica por conta dos personagens homossexuais Bené (Déo Garcez) e Danilo (Cláudio Heinrich) e da pergunta inevitável: a novela bancará um beijo gay na TV aberta? ?Dependerá da vontade dos telespectadores. Se tiver, será resultado de uma consulta interativa?, responde Santiago. As informações são do Jornal da Tarde