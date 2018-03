Record anuncia Rafael Cortez para 'Got Talent' Mais músico que jornalista ou humorista, Rafael Cortez deixa a Bandeirantes e segue para a Record com garantia de programa próprio. Apresentará lá o reality musical Got Talent, sucesso em outros países e que chega à rede de Edir Macedo também inspirado pela boa carreira do The Voice Brasil, na Globo. O programa entra em fase de produção em janeiro e tem previsão de estreia ainda para o primeiro semestre, inibindo assim novas edições do Ídolos no período. Na Band, Cortez torna-se o terceiro CQC a deixar o time original, atrás de Rafinha Bastos e Danilo Gentili, forçando o grupo a buscar outros integrantes e ideias para a temporada de 2013, custe o que custar .