Record anuncia novidades na programação em 2013

Os apresentadores da cerimônia, a nova âncora do "Jornal Record", Adriana Araújo, e o humorista Rafael Cortez, recém-contratado, reforçaram a informação de que a Record é a emissora aberta com mais tempo de programação ao vivo de segunda a sexta, com 15 horas no ar. No vídeo que mostrava estrelas da casa, como Ana Hickmann, Rodrigo Faro e Marcos Mion, também foram mostradas notícias sobre o dia em que o "TV Xuxa" perdeu audiência para o desenho "Pica-Pau", no ano passado.

"Sabemos que ainda não somos os melhores. Vamos continuar trabalhando para realizar o sonho de fazer uma TV vencedora", declarou Alexandre Raposo, presidente da Rede Record. Segundo ele, a meta da emissora deste ano é ultrapassar os 20% de share (aparelhos ligados).

Entre as apostas para 2013 está a estreia do "Got Talent Brasil", versão do reality musical inglês que revelou Susan Boyle, comandando por Rafael Cortez. O humorista, que tem contrato até o fim do ano, negocia outro projeto com a direção. Na lista de atrações novas está a série norte-americana "Smash", inédita na TV aberta, prevista para ir ao ar em abril. Entre os destaques estão ainda filmes com "Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio" e "A Era do Gelo 3".

Programas que já fazem parte da grade da Record terão reforço de novos quadros, como o "Paparicando", que entrará em "O Melhor do Brasil", comandado por Rodrigo Faro. "É uma competição entre pais e filhos em que um tem de mostrar que conhece bem o outro", contou o apresentador, que não deve ficar à frente da nova edição de "A Fazenda", que estreia em junho. A alta cúpula da emissora planeja descansar a imagem de Faro.

Roberto Justus retomará a função em "O Aprendiz", reality comandado por João Doria Jr no período em que o publicitário trocou a Record pelo SBT. A atração deve ser gravada em agosto para ir ao ar em setembro. O apresentador diz que não estará tão cruel quanto nas edições anteriores. "Se for menos, o povo não gosta. Mas a gente tem de fazer algo diferente", explica.

O vídeo da cerimônia também anunciou a chegada de Carlos Lombardi, autor egresso da Globo, que está escrevendo a novela com o título provisório de "Pecado Mortal", prevista para este ano. "Com toda a liberdade de criação que ele só encontra aqui", dizia o locutor. "Não briguei com ninguém, mas tinha pouco espaço. Não teve nenhum tapa na cara, porém, saí porque me fizeram uma proposta interessante. Não estou criticando. Mas eu vinha fazendo comédias e me cansei", afirmou Lombardi, cuja novela deve suceder o remake de "Dona Xepa", estrelada por Ângela Leal. Ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1970, "Pecado Mortal" abordará o universo do crime. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.