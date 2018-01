Record anuncia nova vitória sobre SBT Diz o comunicado semanal do Superintendente Comercial da Record Walter Zagari que a Record, assim como o presidente eleito, é 13. A brincadeirinha visa a anunciar a média da semana, 13 pontos, ante os 11 alcançados pelo SBT na faixa das 18 horas à 0 horas da semana passada. A Record tem alcançado sistematicamente a vice-liderança no horário. Não abocanha a vaga do SBT de cabo a rabo porque as manhãs ainda dão mais platéia ao SBT, mas no faturamento, a tabela comercial da Record já lhe permite anunciar-se como vice. A consolidação da teledramaturgia da TV de Edir Macedo tem sido ponto decisivo na conquista do bolo, mas novela, antes de dar retorno, exige muita folga de caixa para grandes investimentos. O SBT não tem alcançado o ritmo da concorrente, não só por questão financeira, mas também por falta de planejamento. Houve um tempo em que a TV de Silvio Santos conseguia estrear novela nova assim que a anterior terminava. Não é o que se dá neste momento. Cristal acabou na sexta-feira, quando a emissora ainda começava a pensar no elenco de sua próxima produção, a mexicana Maria Mercedes. A Record ganha, com isso, mais espaço para avançar.