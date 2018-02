Record amplia venda de novelas para o exterior A Record fecha o ano de 2007 com boa perspectiva para a exibição de suas novelas no exterior em 2008. Segundo o diretor de Vendas Internacionais, Delmar Andrade, o resultado superou as expectativas. "A emissora negociou um contrato de cinco anos com a Red Pat (um dos maiores canais da Bolívia) para a exibição de novelas no país." No momento, o canal exibe Prova de Amor, e Vidas Opostas deve entrar na grade em 2008. O sucesso de Vidas Opostas garantiu uma ampla abertura no mercado internacional. "Antes mesmo de seu término no Brasil, a exibição já estava garantida no Peru, Venezuela e outros canais na América Latina e Leste Europeu". O Uruguai foi outro bom parceiro. Com quatro novelas em seus canais, o país assinou um contrato exclusivo por mais quatro anos. A exibição de A Escrava Isaura foi bem na TV chilena, chegando a marcar 50 pontos de pico no ibope e sua reexibição já está garantida. O país negocia ainda a transmissão de mais três novelas da emissora. A Escrava Isaura estreou também na Armênia. A novela apresenta hoje um share de 53,7%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo