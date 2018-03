Record ainda não recebeu pedido da Globo A quatro meses da Olimpíada de Londres, a Record ainda não foi procurada pela Globo para tratar da cessão de imagens do evento. No momento, apenas o canal pago SporTV, do grupo Globo, trata das credenciais para a transmissão, mas qualquer imagem do evento a ser vista na tela da Globo, - como prometeu seu diretor-geral, Octávio Florisbal, para momentos de destaque e vitórias de atletas brasileiros nos telejornais da emissora - exigirá crédito da Record, detentora dos direitos do mundial. Nesse caso, a Globo, como qualquer concorrente da Record, poderá usar apenas 3 minutos de imagem para cada prova e terá de estampar na tela algo como "imagens da Rede Record".