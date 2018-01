Record adia versão brasileira do reality The Simple Life A Record adiou para o próximo ano a produção da versão brasileira de The Simple Life, reality show em que duas patricinhas passam uma temporada em uma fazenda longe de cartão de crédito, compras, festas e roupas de grife. Detalhe: e cheia de tarefas rurais a cumprir. Com o formato original da Fox, a emissora pretendia estrear a versão local de The Simple Life em setembro. Já vinha até selecionando as possíveis candidatas, incluindo modelos famosas. Na versão original, o reality show é protagonizado pela milionária e celebrity de plantão Paris Hilton e sua ex-amiga, também rica, Nicole Richie, filha do cantor Lionel Richie. "Ex" porque as duas brigaram, causando até o cancelamento de uma nova temporada da atração. Os planos da Record foram adiados por causa de três estréias de peso da emissora no segundo semestre: a novela Bicho do Mato e os realities O Aprendiz 3 e Troca de Família. As três produções consumirão tempo e dinheiro. A nova novela estréia no dia 17, a terceira edição do show de Roberto Justus, em agosto, e Troca de Família (versão do Troca de Esposas) estréia em outubro.