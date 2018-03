Record adia nova temporada de 'A Lei e o Crime' Sucesso de audiência, A Lei e o Crime teve sua segunda temporada adiada na Record. A nova fornada da série, encomendada em janeiro ao autor Marcílio de Moraes, ficará para o segundo semestre de 2010, se é que o programa de fato vingará. ?Se houver uma segunda temporada, deve ficar para o ano que vem. Antes, eu precisaria de vários meses para pensar como seria a retomada?, fala o autor. ? O único acerto que fiz com a direção da Record, ao final desta primeira temporada, é deixar o caminho aberto para uma possível segunda temporada, em termos de tramas e personagens.? Tanto Marcílio, como os protagonistas - Angelo Paes Leme deve se manter na série - precisam de um descanso, uma vez que a produção pulou de 16, para 23 capítulos a pedido da Record. Até os altos custos da série - que chega a gastar R$ 500 mil por episódio - não desanimaram a direção da emissora, empolgada com seus índices de audiência. A Lei o Crime chega a registrar médias na casa dos 17 pontos e share de 25% (participação no total de TVs ligadas) no horário. No Rio, o seriado é um sucesso, alcançando média de 23 pontos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.