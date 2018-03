Record adia filme e 2ª temporada de 'A Lei e o Crime' A Record não deve mais subir o morro, pelo menos este ano. Com lançamentos programados para 2010, tanto o longa de "A Lei e o Crime" como a segunda temporada da série homônima foram adiados por tempo indeterminado na emissora. O filme, que chegou a ter parte do elenco escalado, orçamento nas alturas e até a promessa de um astro hollywoodiano, segue estagnado no papel. Já a nova temporada da série realmente foi empurrada para 2011. O principal motivo é a estreia de "Ribeirão do Tempo", nova novela da Record. Além de parte do elenco, a série e o folhetim são do mesmo autor, Marcílio Moraes, que teria de dobrar a jornada - já puxada - de trabalho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.