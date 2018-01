Record abre todo conteúdo da TV na web

The Voice? O canal Viva convida anônimos a gravarem um vídeo cantando uma das músicas do repertório do Globo de Ouro Palco Viva, revival do Globo de Ouro, que estreia na emissora em novembro. As melhores performances vão parar no site do canal.

Aliás, Rosana, vulgo "Como uma deusa", chegou a confirmar presença nas gravações do Globo de Ouro Palco Viva e depois, sem grandes justificativas, cancelou.

Namoro na TV. A MTV põe no ar hoje as primeiras chamadas de Are You The One? Brasil, versão local do formato adquirido pela produtora Floresta, que tenta unir dez solteiros e dez solteiras ao fim de dois meses de gravação. A escalação será toda planejada para fazer com que os 20 participantes saiam de lá com par. Inscrições no site http://www.mtv.com.br/aytobrasil. No ar em 2015.

O diretor Rogério Brandão está trocando de canal: deixou a TV Brasil pela Fox Sports, na mesma função de comando de produção e programação.

Sandra Annenberg recebe no estúdio do programa Como Será um presentinho enviado pelo cacique da tribo visitada pela jornalista Mariane Salerno, no Mato Grosso. O episódio faz parte da série Xingu - Expedicionários da Saúde, sobre projeto levado por médicos à região indígena. Sábado, às 6h, na Globo.

Carole Crema, Lucas Corazza e Roberto Strongoli são os confeiteiros do júri do primeiro reality show de confeitaria gravado para a TV local. Destinado ao canal GNT, o programa está sendo produzido pela Moonshot e conta com apresentação do chef Felipe Bronze.

A equipe da O2 Filmes concluiu as gravações da série Felizes Para Sempre, prevista para janeiro, na Globo, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Programa do Ratinho. José Alfredo (Alexandre Nero) enfim vai propor a Cristina (Leandra Leal) que os dois façam juntos o teste de DNA que há de provar se ele é pai dela. O próprio comendador agenda horário no laboratório. A cena vai ao ar dia 29, daqui a uma semana.