Record, 60 anos: direitos conexos de imagem adiam site do acervo A Record bem que planejava fazer da digitalização de seu precioso acervo a cereja do bolo de seus 60 anos, a se completarem no próximo dia 27. Mas o projeto, que recebeu aval da Lei Rouanet para captar R$ 17 milhões - R$ 3 milhões já foram garantidos - ficará para 2014. Segundo o diretor do portal R7, Antonio Guerreiro, a questão esbarra em "direitos conexos de imagem", assunto que vem sendo tratado pelo departamento jurídico da emissora. Isso significa negociar com cada artista - ou seus herdeiros - que aparece em cena nos festivais de música, em humorísticos e programas de auditório, como Família Trapo e Hebe Camargo.