Reciclador e grafiteiro são concorrentes O favoritismo de Trabalho Interno na categoria de documentário no Oscar não é contestado pela maioria, mas há quem aponte rivais à altura. A começar por Lixo Extraordinário, que a Academia de Hollywood credita oficialmente como dirigido por Lucy Walker apesar de mais da metade das imagens editadas ter sido rodada pelo brasileiro João Jardim. As boas chances do filme vêm de seu conteúdo, ou seja, como a intervenção de um artista plástico (no caso, Vik Muniz) em um depósito de lixo permite tanto a criação de obras artísticas como a possibilidade de ascensão dos trabalhadores locais. É o caso de Tião Santos (foto), que deverá acompanhar pessoalmente a cerimônia de entrega do Oscar no Kodak Theatre, em Los Angeles, no domingo.