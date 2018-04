Receitas de felicidade para os dias que vivemos

A história é de Pedro Brício, que dirige sete atores. A partir do dia 14 no Oi Futuro do Flamengo. "Está todo mundo tomando ansiolítico, parece que ninguém consegue enfrentar a dor", diz Brício justificando o tema.

Thomas Edison, o inventor, também aparece nos palcos. Com Pedro Paulo Rangel (Edison), Bruno Ferrari (seu amigo Lorde Ewald) e Larissa Maciel (amada por este e feita androide pelo cientista), A Eva Futura é adaptação do francês Villiers de L"isle-Adam assinada pela diretora Denise Bandeira.

Escrito para 4 atores, Estilhaços é um texto original. Eduardo Wotzik, autor e diretor, recolheu pequenas crônicas da vida moderna e as organizou há dois anos. Sem figurino, o elenco discute o cotidiano, tendo a ética como questão central. "A linguagem é moderna. Tenho pensado nisso: é incrível como todas as outras linguagens passarão, e o teatro, passarinho, justamente por isso", diz Wotzik.

ME SALVE, MUSICAL!

Oi Futuro Flamengo. Rua Dois de Dezembro, 63. 6ª a dom., 19h30. R$ 15. Até 27/2.