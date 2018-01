Receita Federal doa ao Iphan obra de Portinari A Receita Federal doou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura (IPHAN) a obra "Caçador de Passarinho", de Cândido Portinari. A entrega da obra foi feita na manhã desta segunda-feira, às 10 horas, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, pelo secretário da Receita, Jorge Rachid, ao Ministro da Cultura, Gilberto Gil. O quadro de Portinari, além de outras obras, entraram no País em dezembro de 2005 através do Porto de Santos em meio a mercadorias variadas, avaliadas em mais de R$ 1 milhão. Durante fiscalização de rotina, a Receita descobriu que os bens foram declarados como produtos químicos.