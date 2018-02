Rebeldes e comportados num mesmo território

Os dois primeiros viraram, inclusive, expoentes do movimento neoexpressionista nos anos 1980, que recolocou a arte alemã no cenário internacional. Com a queda do Muro de Berlim esperava-se um diálogo maior entre os artistas da ex-Alemanha Oriental com a Ocidental, mas não foi o que aconteceu. Artistas da chamada Geração 90, como Ackerman ou Neo Rauch, não se deixaram comover pelo discurso quase punk de pintores como Büttner ou Kippenburger. Vivem igualmente a distância de seus contemporâneos da chamada Escola de Hamburgo - Meese, Daniel Richter -, voltados para a contracultura. Em síntese: artistas da ex-Alemanha Oriental parecem inclinados a ter uma visão menos niilista. Isso não significa maior ou menor qualidade, mas apenas uma diferença de abordagem.

Artistas da ex-República Federal Alemã como Werner Büttner, Albert Oehler e Martin Kippenberger não têm pudor em assumir uma pintura de caráter autorreferencial, o que explica a profusão de autorretratos e a pintura narrativa da turma, repleta de cenas do cotidiano e até das aventuras sexuais de seus autores, como no caso de Kippenberger, alcoólatra que morreu aos 44 anos de câncer no fígado.

Nem todo os jovens artistas da mostra seguiram seu caminho. Há, por exemplo, o trabalho geométrico de Thomas Scheibitz, de 42 anos, que retoma o caminho da pintura de superfície dos anos 1950. O antípoda de Kippenberger é Tim Eitel, que foi orientado dentro dos princípios rígidos da Escola de Leipzig por Arno Rink e pinta como se criasse planos arquitetônicos com blocos monocromáticos em que entra, de forma quase clandestina, figuras de animais ou pessoas.

Eitel tem 39 anos, quase a mesma idade de Werner Büttner, que os diretores alemães de museus adoram odiar por fazer exatamente o contrário: uma pintura descuidada, expressionista e suja como a das crianças. Pode ser uma promessa, se não desaparecer precocemente como Michel Majerus, morto num desastre de avião em 2002, aos 35 anos.