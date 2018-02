Rebeldes de Liz

Um desafio ao leitor: diga o nome de uma única cartunista mulher brasileira. Difícil? Pois bem, não é uma dificuldade que se experimente somente no Brasil. Mesmo nos EUA, pátria por excelência dos chamados comics, os quadrinhos parecem ser o último Clube do Bolinha das artes.

Foi o que chamou a atenção da cartunista Renae de Liz, garota bonita de 28 anos do Oregon, nas inúmeras convenções de quadrinhos a que levava os gibis que criava. Pelo Facebook e pelo Twitter, ela então resolveu lançar no início deste mês um desafio às colegas: juntar o maior número possível de mulheres artistas das HQs para fazer um grande álbum de luxo. Renae ficou surpresa com o resultado: em menos de 24 horas, já contabilizava mais de cem inscritas. O resultado é Womanthology, megacoletânea que reúne 140 cartunistas de EUA e Europa de diversas escolas.

Renae conseguiu não só adesões de mais de uma centena de garotas cartunistas, "riot girls" dos desenhos. Ela também coletou contribuições em dinheiro pelo Facebook - com doações generosas, já amealhou US$ 70 mil para o projeto (a renda é para beneficência). A revista está em fase de arte final, e é possível acompanhar seu desenvolvimento pelo Womanthology.blogspot.com. O projeto chamou também a atenção de publicações como a revista Forbes e o jornal The Washington Post, que publicaram reportagens sobre a iniciativa.

Para quem conhece o lado realista de ser um quadrinista, é uma situação inusitada. Durante muito tempo, Renae de Liz conciliou o trabalho de gibizeira com o de caixa da rede de fast-food Taco Bell (trabalhou ainda como assistente na rede de assistência social Good Samaritan). Mãe solteira, também se desdobrava para cuidar do filho. Na maior feira de quadrinhos do mundo, em San Diego, em 2009, ela conheceu o atual marido, o colorista Ray Dillon, que se tornou parceiro nos quadrinhos (publicaram juntos Rogue Angel e The Last Unicorn).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Renae também foi parceira da atriz Jennifer Love-Hewitt, indicada para o Globo de Ouro, na série em quadrinhos Music Box (IDW Publishing). "Nunca nos falamos diretamente, mas ela mandou dizer que adorou o trabalho", disse Renae ao Estado.

Womanthology reúne histórias sob o tema Heroic. Há desde estreantes até veteranas da indústria, casos de Gail Simone, Bonnie Burton e Trina Robbins. Como artista, Renae de Liz não assume pessoalmente influências determinantes, mas diz quais eram suas leituras mais prazerosas na adolescência. "Gostava muito de mangás. E cartuns de Rankin e Bass, como The Hobbit e The Last Unicorn. Tenho também referências da Disney e de J. Scott Campbell, assim como de Jeff Smith, de Bone, e Terry Moore, de Strangers in Paradise. E ainda Sonic e Pat Spaziante. Mas, desde os 20 anos, tento não me fixar demais nos trabalhos dos outros. É um processo de aprendizado mais lento, mas é importante que meu trabalho seja meu, e não uma cópia de outros."