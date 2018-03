REBELDE DE VOLTA

O 'half' está de volta. Angus T. Jones, cujo futuro na comédia Two and a Half Men, exibido pela CBS, nos EUA, e pela Warner, no Brasil, foi posto em dúvida no final de novembro, depois que ele arrasou com o programa em um dos vídeos mais vistos no YouTube, retorna ao seriado e é recebido de braços abertos.

A notícia de que Angus voltará a gravar em breve foi dada na semana passada pelo criador da série e produtor executivo, Chuck Lorre. "Ele faz parte do nosso programa. Faz parte da nossa família. Nós o amamos."

Ao falar no tapete vermelho no People's Choice Awards, Lorre disse que falou com Jones depois do episódio do vídeo. "Eu estava preocupado com a possibilidade de ele não continuar conosco, mas ele tem todo o direito de participar desta jornada. É muito querido. Ele é ótimo." E prosseguiu: "Angus está com 19 anos. Vamos dar-lhe um pouco de liberdade."

Angus interpretou Jake Harper desde que a comédia estreou, em 2003, embora nesta temporada ele tenha estado presente por menos tempo.

Em entrevista dada para um pequeno grupo religioso chamado The Forerunner Chronicles, em novembro, Angus disse: "Se vocês estiverem vendo Two and a Half Men, por favor, parem de assistir. Eu não quero mais fazer isto. Por favor, parem de encher a cabeça com este lixo." O vídeo, gravado em seu trailer na Warner Bros., logo se tornou viral.

Depois, ele se declarou arrependido. "Peço desculpas se meus comentários mostram que sou indiferente aos meus colegas, não estou valorizando a extraordinária oportunidade com a qual foi abençoado. Minha intenção não era esta", afirmou.

Lorre brincou na entrevista dizendo que não discorda, apenas em parte, da declaração irreverente de Angus: "O programa é mesmo um tanto asqueroso. Nós trabalhamos muito. Esperamos que seja engraçado". No primeiro episódio após a volta de Angus, seu personagem, Jake, tem uma nova namorada. "O episódio que filmaremos introduz a nova namorada, uma mulher mais velha com três filhos, uma artista em tatuagens, interpretada por Jaime Pressly", contou. TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA