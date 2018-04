R&B e sua grande família

Até que um repórter branco, Jerry Wexler, da revista Billboard, criou um termo "mais dignificante" para identificar aquele tipo de música em 1949, contribuindo para sua expansão. Foi ele também, já no departamento artístico da gravadora Atlantic, quem moldou o jump blues - pioneiro entre os subgêneros do r&b, que tem Louis Jordan como principal expoente - para torná-lo mais comercial.

Valendo-se dos riffs de guitarra do blues tradicional, o r&b emergiu das big bands e do swing jazz dos anos 1930 e 40, ganhando instrumentação elétrica e ritmo pulsante, feito para dançar, como o boogie woogie. A partir da década de 1960 o rhythm"n"blues passa a se chamar soul e chega ao auge da popularidade com o fabuloso elenco da gravadora Motown.

O gênero que já veio ao mundo como uma espécie de miscelânea sonora, absorvendo tudo que era ligado à diversão, virou genérico para qualquer manifestação musical ligada à "black music". As vastas asas do rhythm"n"blues abrigaram tanto o reggae (desenvolvido a partir do rocksteady e do ska) como o funk, a disco music e o hip-hop.

Nos anos 1990 o termo, abreviado para r&b, passou a designar uma espécie de pop meloso, com vocais herdados do doo-wop e elementos da cultura hip-hop. O neo soul de cantoras como Amy Winehouse e Janelle Monáe retoma as linhas primordiais e devolve ao rhythm"n" blues o espírito rock"n"roll.