Reaviva mito Maria Machadão

Antônia Machado, a Maria Machadão, teria sido, nos efervescentes anos 1920, a cafetina-mor do prostíbulo Bataclan, local que realmente existe em Ilhéus (assim como sua contrapartida "séria", o clube masculino Vesúvio - contam até que teria havido um túnel ligando um e outro). É quase consenso que é um personagem fictício, mas seu protagonismo cresceu a partir da novela Gabriela (Globo, 1975), adaptada por Walter George Durst e dirigida por Walter Avancini. Eloísa Mafalda, com seu cacho pega-rapaz no rosto, deu contornos à personagem.

O senhor que procurou o chef de cuisine com o retrato é conhecido em toda Ilhéus simplesmente como Popof, e é uma das personalidades da vida local. "Todos os sábados bebemos cachaças juntos", conta Paulinho. "Ele frequentou o Bataclan na época em que havia show de tango e cancã, e ainda era um lugar de encontros. Ele mesmo teve casos com várias meninas. Contava que a grana era tão farta que os coronéis acendiam charutos com notas de 500 réis."

A filha de Jorge Amado, Paloma, contou a Martins que havia tolerância com os bordéis na época. "Contam que uma vez o Jorge Amado, que tinha menos de 15 anos, e mais alguns amigos juntaram grana para pedir os serviços das moças. Maria Machadão soltou: Chispa daqui! O que Dona Eulália (mãe do escritor) vai pensar de mim?"

Os bordéis de Ilhéus viveram sua fase áurea até meados dos anos 40. Havia muito jogo na época. Quando proibiram o jogo, começaram a fechar. No Bataclan atual, construiu-se na parte superior dos fundos do sobrado uma "réplica" do quarto de Maria Machadão, com móveis e utensílios de época. Também há uma teatralização da vida mundana no Bataclan, encenada para clientes num pequeno palco no salão principal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Você pode criar histórias paralelas que surjam de indicações do autor", afirmou Walter Avancini na época de Gabriela. "Jorge Amado mal cita Maria Machadão, mas a partir daí criamos uma personagem com mais espaço".