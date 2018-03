Reaparecimento de pai de 'sister' vira atração do 'BBB' O domingo de paredão do Big Brother Brasil foi de muita emoção para os participantes, principalmente para a gaúcha Francine Piaia. A jovem, formada em Rádio e TV, além de se livrar do paredão contra Mirla, reencontrou o pai após 20 anos sem vê-lo. O reaparecimento agradou a Francine, mas não a todos da família Piaia. Eudori Lemos, de 52 anos, pai da sister, parece não ter um histórico favorável com a família gaúcha. A tia de Francine, Vera Piaia, acha que Lemos está interessado na fama da filha. ?Ele sumiu há mais de 20 anos. A menina cresceu e ele nunca procurou por ela, e agora aparece repentinamente.? A mãe da gaúcha é outra que ficou impressionada com a presença do ex-marido no programa de domingo. ?Ela está voltando para Porto Alegre e não para de me enviar mensagens no celular. Ela está chocada com essa ?surpresa? dele?, falou a tia, ontem à tarde, por telefone. ?Aliás, ninguém está entendendo nada.? Fala-se em ?surpresa? porque a iniciativa de ir ao paredão foi do próprio Eudori. Ele mostrou interesse e a Globo bancou sua passagem de Florianópolis, onde mora, até o Rio. Eudori Lemos se separou de Vanda (mãe) quando Francine tinha um ano. ?Nessa época, a Fran e a Vanda vieram de ?mala e cuia? para minha casa aqui em Panambi (RS), porque elas tiveram que deixar a casa que viviam com ele em Florianópolis?, diz a tia, Vera. ?Tornou-se insustentável um relacionamento com uma pessoa que para tudo estava ausente. Ele sempre viveu para a música e a Fran sente muito a falta de uma presença masculina na vida dela, justamente por essa falta de atenção por parte dele.? A mãe do músico e avó de Fran, dona Lila, a despeito da ausência de Eudori, jura que o filho nunca deixou de pensar na filha e nega que ele seja alcoólatra como diz parte da família de Fran. ?Ele ama demais todos os filhos dele. O fato de ter ficado longe não significa que não goste da Francine. Ele teve os motivos dele, que eu prefiro não falar porque ele costuma ficar bravo?, deixa no ar a avó de Fran. Eudori Lemos, ao contrário da família de Francine, continua no Rio e talvez possa reencontrar a filha, por meio de uma surpresa preparada pela produção da casa do BBB9. As informações são do Jornal da Tarde.