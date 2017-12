Reality show do People + Arts tem formato inovador O People + Arts se transformou em um canal de reality shows. O problema é que todos - com exceção de O Aprendiz - são internacionais e não permitem uma interatividade do público. Essa possibilidade de o telespectador interferir no programa é o grande atrativo de Rockstar: Supernova, no ar às terças, às 22 horas, e aos domingos, às 21 horas. Apesar de ser uma atração norte-americana, brasileiros, asiáticos e latinos podem ajudar a ditar os rumos da competição. Rockstar é como um Ídolos, do SBT, porém mais objetivo. Os jurados são os músicos Tommy Lee, ex-Mõtley Crüe, Jason Newstead, ex-Metallica, e Gilby Clark, ex-Guns n´ Roses. Eles formam a Supernova, banda que precisa de um vocalista. Aí começa a competição. Roqueiros cantam e fazem cara de maus na esperança de ser vencedor. No palco, nada de miscelânea musical. Só dá rock ou pop-rock. E os participantes têm de ter jogo de cintura, pois recebem críticas bem duras dos jurados e não podem ficar calados. O que não deixa de ser um deleite para quem assiste ao programa. Afinal, Tommy Lee já teve seu próprio reality show, foi casado com Pamela Anderson e é um showman, assim como o apresentador do programa Dave Navarro (Red Hot Chilli Peppers). Aqui do Brasil, qualquer pessoa pode votar no seu cantor favorito após a apresentação dos finalistas às terças-feiras. O canal disponibiliza link da votação em seu site - que, aliás, precisa de cuidados em sua tradução meio "portunhol" - e também por SMS. Depois, é só conferir o resultado no domingo, dia da eliminação. A votação é feita no site oficial que disponibiliza vídeos e um reality dos competidores na mansão onde estão abrigados. Essa é a segunda edição da atração. A primeira, regional, lançou o vocalista do INXS.