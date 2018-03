Reality segue bombeiros Ligou uma sirene, eles estão lá. Depois de um reality show policial, o Operação de Risco, no ar na RedeTV!, a produtora Medialand vai correr atrás dos bombeiros e equipes de resgate. Trata-se do reality show Resgate 193, que logo estreará em toda América Latina pelo True TV - canal que chega até o Brasil pela operadora de TV paga Oi e segue em negociação com outra operadora. A atração, que acompanha passo a passo operações de resgate e salvamento reais, terá 26 episódios e já despertou o interesse de canais abertos, como a própria RedeTV!. A produtora está acompanhando operações de salvamento em São Paulo. Entre os casos retratados no programa, há o de resgate de pessoas perdidas em floresta.