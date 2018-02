Reality novo na Record O novo reality show da Record já tem data para estrear e nem vai precisar alugar uma fazenda para ir ao ar: a partir do dia 14 de agosto, Ana Hickmann, apresentadora do Tudo É Possível, vai "emprestar" sua mansão, em Itu, para abrigar dez mulheres que disputam uma vaga de repórter no programa. A atração será um quadro do dominical da loira, que passa por mudanças no conteúdo.