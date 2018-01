Reality na RedeTV! busca novo astro da música gospel Nada de cabelos exóticos mergulhados no gel, roupas extravagantes ou hits da MPB ou da axé music na ponta da língua. Na corrida de R$ 5 milhões em prêmios do reality "Desafio da Música Gospel", que estreia no dia 6 de março na RedeTV!, o pré-requisito é ser religioso e inovar, diante de cinco jurados, na arte de louvar a Deus. Em 22 dias de programa, exibido aos sábados, às 13h30, o melhor garante um CD com uma gravadora de grande porte. Haverá sorteios diversos, inclusive de instrumentos musicais.