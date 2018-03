Reality mantém imagem ruim de Victoria Beckham nos EUA

O reality show com o qual Victoria Beckham pretendia reverter sua imagem de diva antipática nos Estados Unidos foi alvo de críticas demolidoras após sua estréia na noite de segunda-feira, 16. O New York Post qualificou o programa como "uma orgia de autocomplacência" por parte de uma personalidade "insípida e condescendente". Victoria, de 33 anos, mulher do jogador inglês de futebol David Beckham, mora desde a semana passada em Los Angeles, onde a mídia já se encarregou de transformar o casal em megacelebridade dentro e fora dos gramados. David Beckham assinou um contrato de US$ 250 milhõespara jogar por cinco anos pelo Los Angeles Galaxy. Victoria Beckham, a Posh da extinta banda britânica The Spice Girls, esperava mostrar humor e carisma em horário nobre no programa Victoria Beckham: Coming to America, em um país que já ouviu falar bastante dela, mas pouco sabe além das fotos. "Acho que as pessoas vão realmente ver o que eu sou. Sou só uma garota comum de Londres. As pessoas podem ter preconceitos por causa das fotos que vêem de mim e das histórias que lêem", disse ela na semana passada a jornalistas. Alessandra Stanley, do The New York Times, disse que tais reality shows "dependem de um conceito ''peixe-fora-d''água'', mas em Beverly Hills ela é um ''peixe-na-Evian'' (água mineral francesa)". Segundo a jornalista, Victoria é apenas mais uma entre tantas mulheres ricas, loiras, bronzeadas por spray e esposas de famosos. O programa da NBC mostrando Victoria procurando casa para morar, tirando carteira de motorista nos EUA e aprendendo a sobreviver em um terremoto foi o terceiro mais visto no seu horário na segunda-feira - com 4,9 milhões de espectadores, ficou atrás de Wife Swap, da ABC, e de dois seriados da CBS. "Beckham, que fica bizarramente posando de forma constante mesmo na sua própria casa, oferece ensinamentos sobre como determinada bolsa é ou como seu novo telefone mudou sua vida", escreveu Linda Stasi no New York Post. "Para os britânicos, eles são Posh e Becks. Para a maioria dos americanos, eles são... quem?", desdenhou Gail Pennington, do St Louis Post-Dispatch. Beckham, que pretende lançar linhas de jeans, óculos de sol e perfumes nos EUA, disse na semana passada torcer para que os norte-americanos entendam seu humor seco, típico dos britânicos. "Se as pessoas gostarem, será ótimo. Se não, não vou perder o sono por isso", afirmou num especial de TV.